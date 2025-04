MILANO (ITALPRESS) – “Mixes of a lost world” ideata e composta da Robert Smith, è una nuova raccolta di remix dei brani tratti dall’acclamato album n.1 del 2024 dei The Cure, “Songs of a lost world”. Il set contiene remix inediti di Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital e molti altri, mentre l’edizione deluxe include remix aggiuntivi di Chino Moreno (Deftones), Mogwai e 65daysofstatic, tra gli altri.

Questa straordinaria raccolta uscirà il 13 giugno in versione digitale e fisica, e tutti i diritti d’autore dei The Cure saranno devoluti a War Child (https://www.warchild.org.uk). “Mixes of a lost world” sarà disponibile in edizione deluxe 3LP/3CD/3MC con le tracce “Artists” e “Remixers”. Il set di 3LP comprende tre LP in vinile nero bio masterizzato in half-speed da 180 g, una copertina ristampata e un poster pieghevole di grandi dimensioni; il triplo CD deluxe include un poster pieghevole; l’edizione limitata del set 3 musicassette ha o-card e obi-strip stampate individualmente ed è un’esclusiva dello shop Universal Music Italia. L’edizione 2LP/2CD/2MC contiene solo i brani di “Remixers” ed è disponibile in un 2LP in vinile nero con copertina apribile; il doppio CD con custodia a 6 pannelli include un poster pieghevole; l’edizione limitata della doppia cassetta ha o-card e obi-strip stampati individualmente ed è anch’essa un’esclusiva dello shop Universal Music Italia.

“Subito dopo Natale mi sono stati inviati un paio di remix non richiesti di brani di ‘Songs of a Lost World’ e mi sono piaciuti moltissimo. I The Cure hanno una storia intrecciata con tutti i tipi di musica dance, ed ero curioso di sapere come avrebbe suonato l’intero album reinterpretato da altri. Questa curiosità si è tradotta in un favoloso viaggio attraverso tutte e 8 le canzoni da parte di 24 meravigliosi artisti e remixer e va ben oltre le mie aspettative. Donare le nostre royalties di registrazione del progetto a War Child contribuisce a rendere ‘Mixes of a Lost World’ un’uscita ancora più speciale” ha dichiarato Robert Smith.

Andy Vella, collaboratore di lunga data dei Cure, ha “remixato” l’artwork dell’album che, come per “Songs Of A Lost World”, presenta “Bagatelle”, una scultura del 1975 di Janez Pirnat.

