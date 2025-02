LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Una tre giorni intensa ha visto protagonisti i soci del Rotary Club Palermo con il suo Presidente, Pietro Luigi Matta, ed il Rotary Club of the City and Shoreditch, con il suo Presidente Dominic Pini, in una Friendship Exchange, scambio di amicizie e cultura internazionale. I temi di impatto sono stati la pace, la salvaguardia del pianeta, le politiche energetiche ed in tal senso si è convenuto di procedere ad una serie di incontri on line per definire le linee guida di un percorso comune da potere condividere.

In occasione della visita, si legge in una nota, il Club ha avuto modo di incontrare Michael Raymond Mainelli, Lord sindaco di Londra per l’anno 2023/2024.

La sera del 10 febbraio, in particolare, anticipata la mattina da una interessante visita della City accompagnata dallo stesso presidente Dominic Pini, si è celebrato un momento conviviale a suggello della nuova amicizia. Il Presidente Matta ha voluto ringraziare la fattiva collaborazione nella buona riuscita della visita l’amico Luigi Sasso, socio del Club londinese ed ha ricordato a tutti come questa bella iniziativa cada nell’anno del Centenario per RC Palermo e che, come sottolineato nel messaggio inviato dal governatore Giuseppe Pitari, coinvolge l’intero distretto 2110 di Sicilia e Malta. In particolare, sottolinea la nota, quest’ultimo ha voluto ricordare che la vera essenza del “Service Above Self” sta anche nella “vocazione internazionale alla promozione del dialogo tra differenti culture, unite da valori comuni”. Ed in questa ottica, il Presidente Matta ha invitato il Presidente Pini alle prossime iniziative per il Centenario, la prima delle quali è in programmazione il 28 febbraio al Teatro Massimo di Palermo, con il concerto di Stravinskij/Ravel diretto dal Maestro Gabriele Ferro.

La visita, prosegue la nota, si è conclusa con la partecipazione del Club Palermo e del Club di Londra and Shoredicht su invito del Direttore dell’istituto Italiano di Cultura a Londra , Francesco Bongarrà, all’inaugurazione della mostra fotografica “Viaggio in Italia”, presso l’istituto, curata dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Dal Ministero degli Affari Esteri e dal Museo di Fotografia Contemporanea in collaborazione con l’istituto Italiano di Cultura di Londra e l’Archivio Eredi di Luigi Ghirri.

Un progetto innovativo, che compie quaranta anni, ma è incredibilmente giovane, che ripercorre una Italia vista da un punto di vista emozionale dai maestri che hanno contribuito alla realizzazione del progetto curato da Luigi Ghirri e da Gianni Leone.

All’inaugurazione era presente anche il Console Generale d’Italia a Londra, Domenico Bellantone, che ha speso parole di attenzione alle iniziative portate avanti dal Club Palermo e dal Distretto 2110 di Sicilia e Malta.

