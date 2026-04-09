“Miss Italia”, fuori il 10 aprile il nuovo album di Ditonellapiaga

MILANO (ITALPRESS) – Miss Italia è il nuovo progetto discografico di Ditonellapiaga fuori su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici da venerdì 10 aprile per BMG/Dischi Belli. L’album nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, con il desiderio di restare fedele a se stessi pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. Interamente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione- Miss Italia indaga il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”: Ditonellapiaga non punta il dito, stuzzica con curiosità prendendosi, con la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro, i suoi spazi tra le regole e le sue ambiguità.

Con sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, Miss Italia esplora in dieci tracce le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente. Miss Italia sarà su tutte le piattaforme digitali e acquistabile in due formati fisici: CD e vinile colorato in versione rosa trasparente e blu trasparente Collector’s Edition in edizione limitata. Ditonellapiaga presenterà Miss Italia e incontrerà i suoi fan in occasione di sei speciali instore a Torino, Roma, Bologna, Milano, Bari e Napoli.

– foto ufficio stampa Goigest –

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