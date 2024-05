DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Minnesota prova a ribellarsi alla storia. Nessuna squadra nei play-off Nba è mai riuscita a ribaltare uno 0-3, ma i Wolves ci provano: 105-100 all’American Airlines Center e finale della Western Conference ancora viva. Merito di Karl-Anthony Towns, fin qui in ombra nella serie e finalmente decisivo con 25 punti, di cui 20 nel secondo tempo: si è sentito meno solo Anthony Edwards, che anche stavolta non ha fatto mancare il suo contributo con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Towns, dopo aver tirato col 28% di media nelle prime tre sfide, è salito di livello (9/13 dal campo con 4/5 da tre) mentre sul fronte Mavericks è mancato Kyrie Irving, 16 punti ma con 1/6 dall’arco. Lo stesso Luka Doncic, al di là della sua sesta tripla doppia di questi play-off (28 punti, 15 rimbalzi e 10 assist), non ha brillato al tiro (7/21) e nel complesso tutti i Mavs hanno faticato a trovare il canestro dalla lunga distanza, soprattutto nel secondo tempo dove hanno tirato col 29%. “In questa lega è difficile chiudere le serie, non abbiamo giocato al nostro meglio ma bisogna riconoscere anche i meriti di Minnesota”, confessa coach Jason Kidd. “Hanno vinto una partita, dobbiamo solo concentrarci sulla prossima”, aggiunge Doncic. I Wolves non si sono risparmiati, hanno giocato una pallacanestro aggressiva (Towns fuori per falli negli ultimi due minuti, 5 a testa per Edwards e Gobert) e hanno ottenuto quello che volevano: giovedì si torna a Minneapolis, l’obiettivo è portare la serie a gara 6 per continuare a sperare. “Non è il momento di farsi prendere dai dubbi”, suona la carica Towns. Dopo aver eliminato i campioni in carica di Denver, i Wolves vogliono un’altra impresa.

