NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Timberwolves e Thunder avanti tutta. Nelle 8 partite disputate nella notte italiana, tra le protagoniste ci sono Minnesota e Oklahoma City, le prime due della classifica della Western Conference. Al comando c’è la franchigia di Minneapolis che ha battuto 118-111 i Lakers con i 27 punti di Anthony Edwards (7 i rimbalzi, 5 gli assist), i 21 di Towns, i 16 di Conley, la doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi di Gobert, e i 14 di McDaniels per un quintetto iniziale che va tutto in doppia cifra. I Lakers pagano l’assenza di LeBron James e nonostante i 31 punti di Davis (8 rimbalzi e 4 assist), i 20 dalla panchina di Reaves (8 rimbalzi e 5 assist), i 18 di Hachimura e i 17 di Russell, escono sconfitti.

Perde anche l’altra franchigia di Los Angeles. I Clippers, infatti, chiudono a 9 la serie di vittorie consecutive, crollando sul parquet dei Thunder. Oklahoma si impone 134-115 con i 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander, mentre dall’altra parte James Harden sfiora la doppia doppia fermandosi a 23 punti e 9 rimbalzi.

Due gli italiani in campo e vincono entrambi. Simone Fontecchio, inserito nel quintetto iniziale dei Jazz, mette a referto 16 punti nel successo di Utah sul parquet dei Pistons. Per Detroit la sconfitta numero 26 in 28 gare. Festeggia il successo del suo team anche Danilo Gallinari che, partendo dalla panchina, gioca 13 minuti e fa registrare al suo attivo 4 punti e 2 rimbalzi. Nella vittoria dei Wizards sui Blazers (118-117 a Portland), però, il grande protagonista è Kuzma con 32 punti, ma è tutto il quintetto iniziale di Washington ad andare in doppia cifra.

Nelle altre gare della notte vittorie per Pelicans (123-104 sui Cavaliers con 28 punti per Murphy), Bulls (114-95 sugli Spurs), Grizzlies (116-103 sui Pacers con 31 punti per Bane) e Bucks (118-114 su Orlando con Antetokounmpo che mette a referto 37 punti, 10 rimbalzi e 6 assist).

