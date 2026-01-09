Minnesota batte Cleveland, Indiana vince a Charlotte: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Nella notte italiana Minnesota batte Cleveland in casa per 131-122. Ben quattro giocatori a referto oltre i 20 punti per i Timberwolves: Julius Randle capofila con 28 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Gli fanno eco Jalen McDaniels (26 punti), Anthony Edwards (25 punti+7 rimbalzi+9 assist) e Donte DiVincenzo (22 punti). Doppia doppia da 11 punti e 13 rimbalzi per Rudy Gobert. Non bastano ai Cavs i 30 punti di Donovan Mitchell per evitare il secondo ko nelle ultime tre.

Dallas cade sul parquet di Utah. 116-114 per i Jazz, trascinati da un Lauri Markannen da 33 punti e 7 rimbalzi. Cooper Flagg sfiora la tripla doppia (26+10+8) e Klay Thompson ne mette 23 in uscita dalla panchina, ma i Mavs vedono interrompersi la striscia di due vittorie consecutive.

Indiana corsara a Charlotte. 114-112 per i Pacers, che si aggrappano a un Pascal Siakam da 30 punti e 14 rimbalzi. Decisivo l’apporto dalla panchina di TJ McConnell, che mette a referto 23 punti, 4 rimbalzi e 8 assist in 28 minuti sul parquet. 33 punti e 8 assist per LaMelo Ball, Charlotte rimedia il secondo ko in fila.

Rinvio disposto per il match tra Bulls e Heat, squadra in cui milita Simone Fontecchio. Lo United Center di Chicago aveva ospitato mercoledì sera una partita di hockey su ghiaccio e il campo non era in condizione di ospitare un match di basket a causa della condensa e dell’eccessiva scivolosità. L’ufficio della lega NBA, gli arbitri e gli allenatori di entrambe le squadre hanno optato per il rinvio.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).