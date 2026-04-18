Ministero, nel decreto Primo maggio nuove norme su salario giusto e sicurezza sul lavoro

ROMA (ITALPRESS) – Nel decreto del 1° maggio, che il Governo sta predisponendo in vista della Festa dei lavoratori, sono previste nuove misure su sicurezza sul lavoro, sostegno alle famiglie e contrasto allo sfruttamento, oltre a norme per garantire un “salario giusto”.

Il provvedimento, in fase di definizione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si inserisce nella strategia di rafforzamento delle politiche occupazionali, con particolare attenzione ai segmenti del mercato del lavoro considerati ancora con ampi margini di crescita, come donne e giovani. Tra i contenuti del decreto, prevista l’estensione delle tutele per alcune categorie di lavoratori, compresi quelli delle piattaforme digitali, e il rafforzamento delle misure di contrasto al caporalato e ad altre forme di sfruttamento lavorativo. Il testo dovrebbe inoltre includere interventi rivolti alle categorie maggiormente esposte all’aumento del costo della vita. “L’intervento – secondo quanto riferito dal ministero – si colloca anche nel contesto delle tensioni economiche internazionali che incidono sul mercato del lavoro e punta a consolidare le dinamiche positive registrate negli ultimi anni sul fronte occupazionale”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).