Il Ministero dell’Istruzione vieta gli smartphone anche alle scuole superiori

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, facendo seguito alla nota ministeriale numero 5274 dell’11 luglio 2024, ha reso noto che è disposto anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e, più in generale, in orario scolastico. “Le Istituzioni scolastiche provvederanno ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa” si legge nella nota.

