Ministero dell’Istruzione “Dati sull’Anagrafe dell’edilizia scolastica aggiornati al 2024/2025”

ROMA (ITALPRESS) – “La sezione Open Data dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica è attualmente aggiornata al 12 settembre 2023, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, per la totalità degli indicatori previsti”, mentre “la banca dati dell’Anagrafe è già stata aggiornata con i dati relativi all’anno scolastico 2024/2025”. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione, che ricorda che “è in corso il processo di validazione e pubblicazione degli Open Data aggiornati per il 2024/2025, che verranno resi disponibili entro la prossima settimana per tutti gli indicatori di riferimento”. Il tempo intercorso per la pubblicazione è dovuto a “un’attenta e necessaria attività di verifica e controllo della qualità dei dati. Il Ministero ritiene infatti prioritario assicurare l’attendibilità e la coerenza informativa dei dataset resi pubblici, anche in considerazione della loro rilevanza per l’opinione pubblica e gli attori istituzionali coinvolti”, spiega il ministero, sottolineando che “la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica è pienamente operativa e si basa anche sui dati aggiornati già presenti all’interno della banca dati dell’Anagrafe”.

Il ministero precisa che “la mancata pubblicazione in formato Open Data non implica in alcun modo l’assenza delle informazioni nella piattaforma, che resta il riferimento ufficiale per la pianificazione tecnica e strategica”. Sulla riattivazione dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica, “è in corso una riflessione istituzionale per il suo rilancio, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo di strumento partecipato di indirizzo, monitoraggio e diffusione della cultura della sicurezza”. Il Ministero “è disponibile a lavorare in sinergia con le organizzazioni civiche, le Regioni e gli enti locali, nella piena consapevolezza che la sicurezza e la qualità degli ambienti scolastici rappresentano una priorità condivisa e non rinviabile”, conclude la nota.

