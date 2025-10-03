ROMA (ITALPRESS) – Con il 51,18% delle scuole rilevate la percentuale di adesione allo sciopero è stata del 7,43%. Il 22 settembre 2025 la percentuale di adesione era stata del 10,16 % sul 50,07 % delle scuole rilevate. Cosi in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“La percentuale di adesione allo sciopero è stata del 7,43% sul 51,18% delle scuole rilevate. Un insuccesso, se si considera che il 22 settembre 2025 la percentuale era stata del 10,16% sul 50,7% delle scuole rilevate. La tragica situazione di Gaza non si risolve chiudendo le scuole”. Così Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito.

