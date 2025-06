Ministero dei Trasporti “Il dl Concorrenza consolida trasparenza e qualità dei servizi pubblici”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottolinea le disposizioni approvate oggi dal Consiglio dei Ministri, inserite nel Disegno di Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza 2025. “Tali misure puntano a rafforzare trasparenza, competitività ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, del trasporto ferroviario regionale e aeroportuale. Queste azioni, fondamentali per l’attuazione della milestone M1C2-13 del PNRR, mirano a garantire maggiore trasparenza nelle procedure di evidenza pubblica e a migliorare la qualità dei servizi e la competitività del sistema Italia a beneficio dei cittadini. In particolare, per i Servizi Pubblici Locali, il DDL rafforza le attività di vigilanza e di controllo degli enti locali e degli altri enti competenti sulla gestione di tali servizi, introducendo nuove misure correttive in caso di performance insoddisfacenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio a vantaggio dei cittadini”.

Sul fronte del Trasporto Pubblico Regionale, “si rafforza la competizione, si promuove l’efficienza e si garantisce una migliore qualità del servizio per i cittadini, estendendo gli obblighi di trasparenza, motivazione e monitoraggio già previsti per i servizi pubblici locali. In linea con tali finalità, si prevede la pubblicazione di calendari dettagliati delle gare per i servizi di trasporto ferroviario regionale, rendendo prevedibili i tempi di avvio delle procedure di affidamento e garantendo la massima partecipazione degli operatori. Infine, in un’ottica di semplificazione, per gli Aeroporti Minori, il DDL amplia il numero di scali che possono beneficiare di modelli semplificati di aggiornamento annuale dei diritti aeroportuali, alzando la soglia di traffico da 1 milione a 5 milioni di movimenti passeggeri annui. Questa misura, allineata alle direttive europee, favorirà la crescita e l’efficienza degli scali con minor traffico”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).