Minardo “La sicurezza dei militari italiani impegnati in Medio Oriente deve essere una priorità assoluta”

ROMA (ITALPRESS) – “La sicurezza delle donne e degli uomini delle nostre Forze armate impegnati nelle missioni internazionali in Medio Oriente deve essere una priorità assoluta. L’episodio avvenuto nelle scorse ore contro la base di Erbil è grave e merita una ferma condanna, ma impone anche la massima vigilanza e ogni sforzo possibile per contribuire alla stabilizzazione della situazione. Ai nostri militari, che anche in contesti complessi continuano a svolgere il loro servizio con professionalità e senso del dovere, va la mia vicinanza e il mio sostegno”: lo dichiara il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

