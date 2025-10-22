Minardo incontra il Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, ha incontrato questa mattina il Prefetto Bruno Frattasi, Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), presso la sede dell’Agenzia. “La cybersicurezza è oggi una dimensione imprescindibile della difesa nazionale” – ha sottolineato Minardo – L’ACN svolge un ruolo strategico e insostituibile nella protezione delle infrastrutture digitali e nella prevenzione delle minacce informatiche. Per questo è fondamentale continuare a rafforzare le sue capacità operative e le sinergie istituzionali, rendendola sempre più un punto di riferimento per la sicurezza del sistema Paese”.

Nel corso della visita, il Presidente Minardo ha potuto approfondire le attività dell’ACN e visitare il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team), la struttura che coordina la risposta nazionale agli incidenti informatici e fornisce supporto tecnico a istituzioni, enti pubblici e soggetti strategici per la sicurezza del Paese.

