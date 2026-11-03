Minardo incontra l’ambasciatore ceco in Italia Rubeš, focus su difesa e sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, ha ricevuto oggi a Montecitorio l’ambasciatore della Repubblica Ceca in Italia, Radek Rubeš.

Al centro del colloquio il rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi sui temi della difesa e della sicurezza.

“Italia e Repubblica Ceca condividono un forte impegno per la sicurezza europea e nell’Alleanza atlantica – ha sottolineato Minardo – il Piano d’azione adottato dai due governi a Praga lo scorso settembre rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la cooperazione bilaterale, alla quale anche i Parlamenti possono dare un contributo concreto. Proprio in questa prospettiva, già la prossima settimana riceverò alla Camera una delegazione di colleghi della Commissione Difesa della Camera dei deputati ceca, per avviare un confronto diretto e strutturare una collaborazione sempre più stretta tra le nostre Commissioni”.

– Foto ufficio stampa Minardo –

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