L’Amerigo Vespucci a Tunisi, il comandante Falica “Formazione e diplomazia navale le nostre missioni”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “L’Amerigo Vespucci è una nave scuola che ha 95 anni, essendo stata costruita nel 1931. Da sempre svolgiamo due missioni: la formazione del personale militare e la diplomazia navale, che rappresenta l’espressione marittima del dialogo e della cooperazione internazionale”. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata all’agenzia Italpress Nicasio Falica, comandante della nave scuola della Marina Militare italiana Amerigo Vespucci, nel corso della tappa a Tunisi.

A proposito della prima missione, quella formativa, Falica ha spiegato che riguarda la preparazione degli ufficiali della Marina Militare italiana. “Tutti gli ufficiali della Marina italiana, come me, hanno avuto la loro prima opportunità di navigazione su questa nave”, ha affermato. Riferendosi alla missione appena conclusa, il comandante ha precisato che il viaggio è durato circa sei mesi. “Siamo partiti dall’Italia a maggio e ci siamo diretti negli Stati Uniti, in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza americana. Abbiamo attraversato l’Oceano Atlantico in 29 giorni di navigazione”, ha spiegato. Negli Stati Uniti la nave ha fatto scalo a Baltimora, New York e Boston, per poi proseguire verso il Canada e attraversare nuovamente l’Atlantico per rientrare in Europa. Dopo cinque tappe in Italia, l’Amerigo Vespucci è arrivata in Tunisia, dove si è trattenuta per quattro giorni a Tunisi. “Siamo qui con i nostri amici tunisini, nell’ambito della cooperazione tra Italia e Tunisia nel settore marittimo e della cooperazione internazionale. Sono molto felice di essere qui”, ha dichiarato Falica.

– Foto xt4/Italpress –

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