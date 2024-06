FOGGIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando provinciale di Foggia hanno dato esecuzione ad un provvedimento del gip che dispone misure cautelari nei confronti di due persone per tentata estorsione aggravata. I due indagati, uno dei quali candidato alla carica di consigliere comunale alle elezioni comunali di Foggia del 2023, avrebbero avvicinato un noto imprenditore del sub-appennino dauno chiedendo di versare la somma di 20 mila euro quale contributo per la campagna elettorale, prospettando benefici per l’impresa. Al diniego di versare la somma richiesta sarebbero conseguite esplicite minacce, anche di morte nei confronti dell’imprenditore e dei suoi familiari da parte dell’esponente politico, nel frattempo escluso dalla tornata elettorale perchè dichiarato incandidabile, e di altro soggetto.

