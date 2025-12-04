Milwaukee sorprende Detroit nella notte Nba, Murray straripante contro Indiana

ROMA (ITALPRESS) – Dura appena tre minuti la partita di Giannis Antetokounmpo contro Detroit, sceso in campo poche ore dopo il terremoto provocato dalle voci di mercato che lo interessano. Il greco, infatti, si è fermato dopo appena tre minuti senza alcun contatto: fortunatamente dovrebbe trattarsi di un “semplice” problema al polpaccio, scongiurando problemi più gravi. Pur senza la loro stella, i Milwaukee Bucks riescono ad avere la meglio per 113-109 contro i Pistons, che nella notte Nba rimangono primi a Est. Per i Bucks, trascinati dai 26 punti di Kevin Porter e dai 22 Ryan Rollins, si tratta della seconda vittoria nelle ultime tre partite. Ma a prendersi la scena nella notte italiana è Jamal Murray, che sfiora il career high realizzando ben 52 punti con un super 10/11 da tre (massimo in carriera); una prestazione che, unita all’ennesima tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic (24-8-13) permette ai Denver Nuggets di battere gli Indiana Pacers per 120-135.

I Los Angeles Clippers, tra le mille difficoltà e reduci dall’improvvisa separazione con Chris Paul, interrompono la striscia di cinque sconfitte di fila imponendosi sul campo degli Atlanta Hawks per 92-115 grazie ai 27 punti (conditi da 9 assist) di James Harden, a cui si aggiunge la buona prestazione (17 punti con l’83% dal campo) di Kobe Sanders, entrato dalla panchina. Sconfitta casalinga anche per i Cleveland Cavaliers, che giocano un’altra partita sottotono e perdono il quarto degli ultimi cinque match giocati: stavolta, ad avere la meglio sono i Portland Trail Blazers, che vincono 110-122 e tornano a vincere dopo tre ko di fila. Vittoria esterna, invece, per San Antonio: ancora orfani di Victor Wembanyama (ora sono sette le vittorie su nove partite senza il francese), gli Spurs vengono trascinati dai 31 punti di De’Aaron Fox nel successo per 112-114 contro gli Orlando Magic, che cadono dopo tre vittorie di fila. Per quanto riguarda le altre partite, vittorie interne per New York Knicks (119-104 contro Charlotte Hornets), Houston Rockets (121-95 contro Sacramento Kings) e Dallas Mavericks (118-108 sui Miami Heat di Fontecchio che in 21 minuti mette a referto 8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist), mentre i Brooklyn Nets vincono sul campo dei Chicago Bulls per 103-113.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).