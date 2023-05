MILANO (ITALPRESS) – Mancano mille giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che si apriranno ufficialmente il 6 febbraio 2026. Nell’occasione Luigivalerio Sant’Andrea, amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina e Commissario di Governo, conferma che “ad oggi il cronoprogramma che ci siamo dati è stato rispettato, grazie all’impegno della Cabina di regia governativa e grazie a tutti gli enti coinvolti. Per questo saremo in grado nella prossima Cabina di Regia che si terrà a Palazzo Chigi di chiudere l’aggiornamento del Piano degli interventi approvato a settembre del 2022, in considerazione delle intese espresse da tutte le amministrazioni coinvolte. Questo – spiega Sant’Andrea – significa che poi potremo procedere con ancora maggiore efficacia e velocità nella realizzazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici”. “Quando mancano mille giorni – sottolinea Sant’Andrea – come Società Infrastrutture siamo soddisfatti del lavoro fatto fin qui e siamo anche felici di poter annunciare la conclusione del primo cantiere, ovvero la demolizione controllata della pista di bob ‘Eugenio Montì di Cortina. Questo consentirà di pubblicare a giugno il bando per la realizzazione del nuovo Sliding centre”.

“Il lavoro di tutta la società prosegue: abbiamo già chiuso più di venti Conferenze dei Servizi e molte altre sono già state avviate e istruite. Proseguiremo su questa strada – conclude Sant’Andrea – per poter consentire che i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 siano per l’Italia una grande occasione sportiva, sociale, culturale ed economica che lascerà un’importante eredità sul territorio”.

-Foto ufficio stampa Società Infrastrutture Milano Cortina 2026-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com