Milito “Di Messi non mi sorprende più nulla”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Di Messi non mi sorprende più nulla, credo che quello che sta facendo parla della carriera che ha fatto, di Lionel, un ragazzo molto competitivo che ancora ci trascina e speriamo che possa portarci in finale". Lo ha detto l'ex attaccante Diego Milito, fra i premiati questa sera a Firenze della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini. "Tutti sanno che ho un debole per Lautaro Martinez - ha aggiunto Milito -, lo conosco fin da bambino, è un soprattutto un ragazzo d'oro e un giocatore straordinario, che ha dimostrato tutto il suo valore all'Inter e lo sto dimostrando anche in nazionale, è campione del mondo e credo sia un giocatore incredibile che sicuramente in nazionale farà molto bene in questo mondiale e speriamo che insieme ai suoi compagni ci porteranno in finale". L'ex Genoa e Inter ha parlato poi della terza mancata qualificazione consecutiva della Nazionale italiana ai Mondiali. "Mi dispiace tutto questo - ha spiegato il classe '79 di Bernal -. Tutti sanno che l'Italia è la mia seconda casa, ho anche una compagna italiana, quindi mi sento italiano anche io, e mi dispiace molto che l'Italia non possa disputare gli ultimi tre Mondiali". f39/xb8/mc/gtr