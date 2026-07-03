Zola “Auguro il meglio a Malagò, Maldini persona estremamente capace”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Al presidente Malagò auguro buon lavoro e tanti successi, dobbiamo aiutarlo perché non sarà solo il lavoro del presidente a fare la differenza, ma quello di tutti. Mi auguro che possa fare veramente bene". Così il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, che ha ricevuto a Firenze il Premio internazionale Fair Play Menarini. Si parla di un possibile arrivo di Paolo Maldini in Figc come direttore tecnico. "Paolo è una persona estremamente capace, intelligente, brillante, se dovesse accettare di ricoprire questo ruolo può solo fare bene e arricchire il nostro calcio, sempre che venga messo nelle condizioni di poter fare il suo lavoro. È fondamentale capire questo, chiunque sia deve essere messo al primo posto il bene comune, quindi l'interesse del calcio nazionale che in questo momento è quello che fa più fatica". "Il futuro ct? Non voglio entrare nel merito, anche perché i nomi che si spendono sono nomi di eccellenza. Tengo a sottolineare che chiunque sarà l'allenatore, bisognerà metterlo nelle condizioni di avere il meglio del nostro calcio, quindi bisognerà lavorare tutti insieme per far sì che il prodotto che poi creiamo e che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia un prodotto di alta qualità" ha concluso Zola. f39/xb8/ari/azn