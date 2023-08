MILANO (ITALPRESS) – E’ uscito “Used To Be Young” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Miley Cyrus.

A proposito di “Used To Be Young”, Miley Cyrus dichiara: «Questa canzone parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo. Mi sento orgogliosa quando rifletto sul mio passato e ottimista quando penso al futuro. Sono grata ai miei fedelissimi fan che ogni giorno trasformano i miei sogni in realtà. Vi sono sinceramente riconoscente per il vostro costante sostegno. Questa canzone è per voi».

In merito al videoclip, l’artista commenta: «E’ estremamente emozionante, perchè interpreto mia mamma da bambina e potevo vederla all’interno della telecamera utilizzando una tecnologia con cui ho trasmesso in diretta streaming con mia madre. Così potevamo vederci e mentre lei ballava sulle note del brano mi ha fatto piangere, ridere e provare tante emozioni vere. Credo che tutto ciò faccia entrare le persone in contatto con emozioni vere, che non mi sembra riescano a venire fuori molto in questi tempi». Per celebrare l’uscita di “Used To Be Young”, Miley Cyrus ha condiviso storie e approfondimenti di molti capitoli della sua vita nell’evento speciale televisivo Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions).

Una nuova versione rispetto a quella originariamente trasmessa su Disney+, lo speciale presenta un’intervista inedita, nonchè la musica del suo ultimo album “Endless Summer Vacation”, ed è andato in onda sulla ABC poche ore prima dell’uscita di “Used To Be Young”.

