MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Monza su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 23enne, italiano, di origini peruviane, incensurato, ritenuto contiguo alla gang “Latin King” di Cologno Monzese. Il provvedimento è scaturito dalle risultanze investigative raccolte dalla Stazione di Vimodrone, sotto la direzione del PM della Procura della Repubblica di Monza, sulla base degli accertamenti avviati a seguito di una violenta aggressione, con rapina e lesioni aggravate, commessa la sera dello scorso 8 gennaio, in via Piave di Vimodrone, ai danni di un peruviano di 27 anni, per gelosia nei confronti di una ragazza. Dalle indagini, è emerso che il presunto autore, raggiunto dalla misura cautelare, avrebbe colpito la vittima con un violento pugno allo stomaco, facendolo piegare in avanti, consentendo ad altri quattro correi di colpirlo alle spalle, assestandogli numerosi colpi al corpo con alcune mazze da baseball, uno delle quali rinvenuta spezzata sul posto dell’aggressione e sottoposta a sequestro, percuotendolo ulteriormente con pugni e schiaffi, per poi impossessarsi del suo telefono cellulare. La vittima, a seguito della violenta aggressione, era stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale, ottenendo una prognosi di 10 giorni per i traumi subiti. A scatenare il pestaggio sarebbe stata la gelosia per un bacio tra il giovane aggredito ed una ragazza, alcuni giorni prima, in una discoteca di Milano. (ITALPRESS).

Foto: Carabinieri Milano