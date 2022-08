MILANO (ITALPRESS) – Da oggi è in servizio un treno della Linea 5 che, con l’allestimento realizzato da YesMilano, presenterà ai viaggiatori della linea Lilla alcuni quartieri di Milano. Turisti e cittadini potranno ammirare le illustrazioni realizzate da una giovane artista italiana Azzurroscuro. Inoltre, negli allestimenti è stato inserito un QR Code che rimanda al sito yesmilano.it, dove si possono scoprire calendari di eventi sportivi e culturali, curiosità e approfondimenti riguardanti il quartiere di interesse. Metro 5, che attraversa la città da Nord a Ovest, porta i passeggeri a conoscere e vivere alcuni scorci di Milano, collegando punti d’interesse artistico e turistico con i luoghi dello sport. “Siamo molto soddisfatti della collaborazione stretta con YesMilano, con cui condividiamo l’entusiasmo di far conoscere e rappresentare artisticamente i quartieri di Milano, attraverso illustrazioni che suggeriscono ai viaggiatori della metro lilla luoghi ed eventi da vivere. Metro 5 è sempre orgogliosa di sostenere iniziative per la città, soprattutto quando favoriscono il turismo, da parte di chi viene da fuori, ma anche degli stessi milanesi alla riscoperta della propria città” afferma l’amministratore delegato di Metro 5 Serafino Lo Piano.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Metro 5