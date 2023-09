MILANO (ITALPRESS) – Un treno è uscito dai binari nella stazione milanese Trenord si Cadorna. Si è trattato di uno scarrellamento dal binario di un convoglio utilizzato durante una manovra tecnica. Non risultano persone coinvolte. I Vigili del Fuoco, comunque, non sono intervenuti nè tantomeno sono stati chiamati per eventuali sopralluoghi. E’ successo dopo le ore 13.00, quando la carrozza di coda di un treno vuoto in manovra è uscita dai binari, mentre il convoglio procedeva a bassa velocità per posizionarsi in banchina. Le cause sono in corso di accertamento. Era presente sul treno solo il manovratore e non vi sono stati danni alle persone. La circolazione delle linee che raggiungono e partono da Milano Cadorna non si è mai interrotta. Si sono registrati ritardi medi di 20 minuti. Informazioni e aggiornamenti sono stati comunicati in tempo reale su sito e App Trenord. Alle ore 14.57 sono tornati disponibili anche i binari 7-8-9-10, temporaneamente messi fuori servizio in seguito all’episodio. Con il ripristino, la circolazione è tornata progressivamente regolare.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Trenord