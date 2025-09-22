Milano, tensioni al corteo Pro Pal. Respinto assalto alla stazione Centrale

MILANO (ITALPRESS) - Scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti scesi in strada oggi in occasione dello sciopero nazionale per la popolazione della striscia di Gaza. Il corteo, partito alle ore 10 da piazzale Cadorna, era arrivato in stazione centrale tentando di superare i varchi e occupare lo scalo ferroviario. Dopo la reazione delle forze dell'ordine i manifestanti si sono ritirati lungo via Vittor Pisani in direzione di Piazza Repubblica a poca distanza dalla fermata metro di Turati dove si trova il consolato degli Stati Uniti. (ITALPRESS) xh7/trl/gsl