Milano, Sgarbi “Nominato il sovrintendente per lo stadio di San Siro”

"Abbiamo nominato il sovrintendente per San Siro. Io non devo fare vincoli o deroghe. Questa è un'idea sbagliata di Sala. Il sovrintendente appena nominato, che è una signora architetto che si chiama Carpani, valuterà le carte, che per me sono abbastanza chiare, perché si tratta di vincolo storico. Il sovrintendente poi deciderà se fare il vincolo o dare torno a me". lo ha detto il sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi a margine di un evento a Milano. xh7/trl/gsl