MILANO (ITALPRESS) – Ieri a Milano la Polizia di Stato ha sequestrato 440 grammi di hashish in un box abbandonato in zona Niguarda. Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Greco Turro, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere Cà Granda\Niguarda\Pratocentenaro hanno individuato un box sotterraneo di uno stabile ALER in via Val Maira quale luogo di detenzione di sostanze stupefacenti. All’interno del box, che risulta non assegnato, i poliziotti di via Perotti hanno trovato un motociclo rubato, un set di strumenti da scasso composto da 13 chiavi alterate e con l’aiuto dell’unità cinofila diversi panetti di hashish per un peso complessivo di 440 grammi.(ITALPRESS).

Foto: Polizia di Milano