MILANO (ITALPRESS) – Nel contesto della Giornata mondiale della Salute, Benu Farmacia ha iniziato una campagna di screening gratuiti per la popolazione, per tutto il mese di aprile. I test disponibili saranno glicemia, colesterolo e misurazione della pressione, in 66 farmacie dell'insegna sul territorio di Milano, che sigla proprio in questi giorni il completamento del percorso di rebranding e l'avvio su larga scala degli 'Hub Salutè, nelle Benu Farmacie, a livello nazionale. I test proposti sono relativi ad aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione sono da tempo riconosciuti dagli esperti come veri e propri "killer". Sono in tutto oltre 41.000 i test gratuiti, effettuati, fra i mesi di aprile e settembre del 2023, nelle farmacie coinvolte. Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo e glicemia e a quello della pressione arteriosa, è possibile cogliere segnali precoci di ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, che comportano un aumento del rischio di insorgenza di molte patologie gravi, soprattutto di tipo cardiovascolare. Tali controlli di routine, utili alla prevenzione per tutti, possono evitare peggioramenti dello stato di salute per coloro che siano già affetti da patologie. E' da rilevare che i dati del Report ISTAT sulla Prevenzione attestano che fra gli ultra settantacinquenni, uno su quattro non ha controllato colesterolo e glicemia e uno su sei non si è fatto misurare la pressione arteriosa, nell'ultimo anno. "Questa iniziativa è importante almeno per due ragioni: la prima è che promuovere prevenzione e cultura della salute è fondamentale, farlo poi avvicinando l'opportunità alle persone e ai luoghi dove le persone vivono, è una strategia efficace, infatti la risposta è sempre molto alta rispetto a queste iniziative. La seconda ragione è che nel nostro obbiettivo di promuovere un welfare di prossimità, le farmacie devono e possono svolgere una funzione sempre più importante come luoghi di incontro tra l'offerta pubblica nel suo insieme, ovvero quello che la città con le sue iniziative e le farmacie possono mettere in campo. Questo è un tassello importante per promuovere una medicina territoriale valorizzando il ruolo della prossimità" ha commentato l'assessore alla Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolè.

