Milano, Sala “Le nuove regole urbanistiche per il bene della città”

MILANO (ITALPRESS) - La Giunta del Comune di Milano ha approvato le nuove linee di indirizzo per lo sviluppo di attività amministrative in materia urbanistica ed edilizia. L'abbiamo fatto "per il bene della città, perché molti cantieri sono fermi e molta gente ha richiesto chiarezza. Io continuo a pensare che quello che noi abbiamo fatto era corretto e andremo avanti nel giudizio, quindi al momento per sbloccare i cantieri abbiamo deciso di fare così, ed è qualcosa che reputiamo di buon senso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'evento di apertura della Civil week 2025 a Milano. xm4/trl/mca2