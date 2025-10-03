FIRENZE (ITALPRESS) – “Sto bene, ho passato un’estate non piacevole, nel rispetto della giustizia, non mi sono permesso una parola di critica. Ho passato un’estate difficile”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala intervenendo alla kermesse della Leopolda a Milano rispondendo a Matteo Renzi che gli ha chiesto come stia dopo l’inchiesta che ha toccato il capoluogo di regione lombardo negli scorsi mesi.

“Molto della nostra vita e della vita dei politici in particolare, molto dipende dalla comunicazione -ha aggiunto Sala -. Siamo passati da magnificare Milano, ogni cosa che toccava era oro, a quel che toccava diventava qualche altra cosa. La verità state nel mezzo”. “Mi manca un anno e mezzo alla fine del mandato, non faccio pagelle, non mi do giudizi, ma mi chiedo perché mi sono candidato – ha proseguito Sala -. Per Milano si apriva una grande finestra di attrattività e reputazione e quindi puntavo a far crescere la città”.

“Milano ha welfare poderoso, mette 400 milioni all’anno. Abbiamo la forza di prendere una direzione”, ha aggiunto. “Non c’è mai una strategia giusta c’è una strategia coerente e noi crediamo di essere stati coerenti in questi dieci anni” ha concluso Sala.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).