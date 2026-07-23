Ue, la Commissione accelera sull’unione bancaria

ROMA (ITALPRESS) - Costruire u n settore bancario più integrato, efficiente e competitivo, capace di rafforzare l'economia europea finanziando la crescita, l'innovazione e le priorità strategiche. È l’obiettivo principale della comunicazione adottata dalla Commissione europea sul mercato unico bancario. Bruxelles propone un quadro normativo più equilibrato, che crei le condizioni affinché le banche possano assumersi rischi prudenti salvaguardando la resilienza del settore e offrendo servizi migliori a famiglie e imprese. Il tutto preservando la stabilità finanziaria e promuovendo una crescita sostenibile. Secondo la Commissione vanno rimossi gli ostacoli alle attività bancarie transfrontaliere e va favorita l'integrazione del mercato. La fiducia nel sistema bancario si fonda su solide garanzie, ma per Bruxelles è opportuno ridurre le complessità superflue e rendere i requisiti più prevedibili e trasparenti, sia per le banche che per le autorità di controllo. gsl