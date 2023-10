Milano, Sala “Centro chiuso alle auto entro primo semestre 2024”

MILANO (ITALPRESS) - “Nel primo semestre dell'anno prossimo vogliamo chiudere al traffico privato il centro-centro, il quadrilatero allargato a corso Matteotti, via Case Rotte fino a via Manzoni”. Queste tempistiche sono “il mandato dettato dall’assessora alla Mobilità, Arianna Censi, che ci sta lavorando, appena avremo risolto le questioni di viabilità e le microproblematiche che si generano decideremo di partire”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’apertura del Verde e il Blu festival. “In corso Venezia, all'incrocio con via Senato, ci saranno delle telecamere che registrano dei passaggi - ha spiegato - . Le macchine private non potranno entrare a meno che siano macchine di residenti che hanno il garage o quelle di chi va a parcheggiare nei parcheggi sotterranei”. Vicino agli ingressi di questi parcheggi, ci saranno “altre telecamere che rileggono la targa e annullano la potenziale multa”. “E' una piccola cosa ma intanto è una cosa storica. Poi da lì ci allargheremo”, ha sottolineato il sindaco, precisando che “non c'è ancora una data” precisa, ma sono in corso “verifiche di viabilità”. “Ne ho discusso molto soprattutto con le case di moda che sono le più interessate e devo dire che ho trovato molto consenso - ha proseguito - . Qualcuno dice addirittura 'pedonalizziamo': chissà se in in futuro ci si potrà arrivare”. Intanto, chiudere il centro alle auto “è una misura che, a mio giudizio, non toglie molto ma aggiunge tanto ed è significativa perché detta un altro passo nel nostro modo di procedere” verso la mobilità sostenibile. Secondo Sala, questo provvedimento non rappresenterà un disagio perché “in centro-centro ci si può arrivare con la metropolitana, i mezzi pubblici in generale, i taxi, gli ncc quindi crediamo sia giunto il momento di fare questo ulteriore passo avanti”. (ITALPRESS). tvi/xm4/trl/gsl