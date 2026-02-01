MILANO (ITALPRESS) – Sparatoria questo pomeriggio in zona Rogoredo, tra un rapinatore e la polizia. Secondo le prime notizie, l’uomo avrebbe sottratto l’arma a una guardia giurata dopo averlo colpito alla testa, per poi darsi alla fuga. Allertata la polizia, il rapinatore è stato intercettato e ci sarebbe stata uno scontro a fuoco. Secondo le prime informazioni il rapinatore sarebbe stato ferito e verserebbe in gravi condizioni. Ora è ricoverato all’ospedale Niguarda. Nessuno dei poliziotti è rimasto ferito.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).