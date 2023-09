MILANO (ITALPRESS) – Sono stati cancellati i nuovi murales apparsi allo stadio San Siro di Milano con il nuovo allenatore della nazionale dell’Arabia Saudita Roberto Mancini, insieme a lui anche Bin Salman, Ronaldo e Neymar. Dopo sole 24 ore dalla loro comparsa è stata censurata la nuova serie di opere di aleXsandro Palombo, che con il suo tratto distintivo l’artista aveva denunciato la strategia di Sportswashing messa in atto dall’Arabia Saudita con lo scopo di usare il calcio come arma di distrazione di massa e ripulirsi l’immagine dalle gravi violazioni dei diritti umani che permangono nel paese. Le opere erano apparse in occasione del match di Champions League Milan – Newcastle, il club inglese che nel 2021 attraverso il Public Investment Fund il fondo sovrano dell’Arabia Saudita è passato nelle mani del Principe Mohammed Bin Salman, nuovo “Re Mida” del calcio mondiale, che ha acquisito anche il 70% dei quattro grandi club della Saudi Pro League, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli e Al Hilale. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Alexsandro Palombo