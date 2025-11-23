Milano rende omaggio a Ornella Vanoni, in migliaia alla camera ardente

MILANO (ITALPRESS) - Milano rende omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa la notte del 21 novembre all'età di 91 anni. La camera ardente, allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, ha accolto numerosi cittadini che si sono messi in coda per rendere l'ultimo saluto all'artista fin dalle prime ore del mattino. Un lungo applauso ha salutato l'arrivo del feretro. Secondo le stime del personale del Piccolo Teatro alle 13 di domenica oltre 5mila persone avevano già reso omaggio all'artista. xh7/abr/mca1