MILANO (ITALPRESS) – Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 7 giorni della licenza per la conduzione di una struttura ricettiva in via Lario a Milano, in quanto, a seguito di un controllo effettuato lo scorso gennaio, è emerso che la titolare dell’hotel, non avendo richiesto le credenziali d’accesso, non ha comunicato – all’Ufficio Alloggiati Web – l’elenco dei nominativi delle persone ospiti presso l’esercizio pubblico ricettivo nel periodo tra giugno 2023 e gennaio 2024. Durante il controllo, inoltre, è stata riscontrata la presenza presso l’hotel di persone con precedenti per reati contro la persona, reati inerenti alle armi e agli stupefacenti nonchè resistenza a pubblico ufficiale.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Polizia Milano