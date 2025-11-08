Milano, Polizia locale sospende un evento non autorizzato in un hotel del centro

MILANO (ITALPRESS) – Intervento della Polizia locale di Milano ieri sera in un hotel di via Plinio, dove era in corso evento abusivo. L’equipaggio in transito rimaneva infatti bloccato a causa delle molte persone sulla sede stradale. A seguito di verifiche emergeva la mancanza di licenze per l’evento, che è stato sospeso. Denunciato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e sanzioni amministrative per somministrazione e vendita non autorizzate per circa 6000 euro per gli organizzatori.

– Foto Polizia Locale di Milano –

(ITALPRESS).