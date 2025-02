MILANO (ITALPRESS) – Ieri mattina personale dell’unità Annonaria della Polizia Locale di Milano ha effettuato alcuni controlli al mercato scoperto di via Mompiani (Corvetto). Sono stati sequestrati 870 pezzi tra generi alimentari e non per un valore complessivo di circa 6000 euro. Due minorenni di nazionalità rumena sono state denunciate per resistenza, ricettazione e lesioni aggravate.(ITALPRESS).

