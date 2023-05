MILANO (ITALPRESS) – “Noi abbiamo fatto una verifica delle iniziative che in questo primo quadrimestre dell’anno le forze di polizia hanno fatto in Stazione Centrale a Milano. Prendendo come parametro l’anno 2019”, quindi il pre pandemia, “i reati tipici commessi in quel quadrante, quindi furti, rapine e violenze sessuali, sono calati del 39%”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla Prefettura di Milano. “Se dessimo importanza esclusiva al dato statistico, e non la diamo, vediamo una proficua valenza dei servizi che stiamo fornendo”, ha aggiunto, sottolineando però che “esiste un problema di percezione”. “Ma il nostro obiettivo è annullare ogni dato, non fare una professione di rassegnazione”. (ITALPRESS).

Photo Credits: xm4