MILANO (ITALPRESS) – Sabato pomeriggio alle 15.30 la VI sezione della squadra mobile di Milano ha arrestato per furto aggravato 3 cittadini peruviani senza fissa dimora. Si tratta di un uomo di 40 anni e due donne di 24 e 38 anni. Pattugliando il centro cittadino, gli agenti hanno notato il gruppo che teneva d’occhio diversi gruppi di turisti nei fast food. Seguendoli, gli agenti li hanno visti entrare nel fast food KFC in via Orefici. Qui il 40enne e la 38enne si sono seduti per controllare il locale mentre la 24enne è entrata in bagno dove si è cambiata d’abito.

Dopo aver notato un uomo di 47 anni assieme alla famiglia che posava un borsello sul tavolo, il gruppo si è mosso: mentre la 38enne distraeva la vittima, il 40enne copriva il borsello con uno zaino mentre la complice uscita dal bagno prendeva il borsello. Le due donne sono state fermate in piazza dei Mercanti è l’uomo in piazza Duomo. All’interno dello zaino del 40enne, è stato rinvenuto un IPhone 12 senza SIM rubato poche ore prima ad un cittadino di Como.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Polizia Milano