MILANO (ITALPRESS) – Poco fa il nucleo speleo-alpino-fluviale del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano ha tratto in salvo quattro ragazzi ventenni ( due uomini e due donne ) originari di Vanzago rimasti bloccati in un isolotto del Ticino nel comune di Cuggiono in via del Fiume. I quattro nella mattinata avevano deciso di avventurarsi a circa due chilometri dalla riva, complice la bella giornata di sole ma al momento di tornare non riuscivano a raggiungere la sponda causa le forti correnti del fiume. I ragazzi riuscivano a lanciare l’allarme e sul posto in pochi minuti giungevano squadre del soccorso acquatico VVF supportate dal personale del Distaccamento volontario di Inveruno. Grazie ad uno specifico gommone Rafting i Vigili del fuoco, nonostante le forti correnti, riuscivano a riportare a riva i quattro ragazzi.(ITALPRESS).

Foto Vigili del Fuoco Milano