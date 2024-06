MILANO (ITALPRESS) – Tensioni tra un gruppo di una cinquantina di manifestanti e la polizia a margine del comizio per la chiusura della campagna elettorale della Lega per le Europee, allestito all’angolo tra piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele II a Milano. I manifestanti sono stati respinti per pochi secondi dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa all’altezza di via Santa Redegonda e hanno poi proseguito ordinatamente per le vie del centro, scandendo cori come “Fuori la Lega da Milano”, “Siamo tutti antifascisti” e “Palestina libera”. Sul palco del comizio sono attesi a breve il leader della Lega, Matteo Salvini, e il generale Roberto Vannacci, candidato nella Circoscrizione Nord Ovest. (ITALPRESS).

Foto: xm4