MILANO (ITALPRESS) – Il nucleo Speleo-alpino-fluviale dei Vigili del fuoco di Milano è intervenuto poco fa per soccorrere un operaio all’interno di un cantiere edile in via Melchiorre Gioia 20. L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa dieci metri mentre lavorava nel seminterrato di un palazzo in costruzione. Le condizioni di salute non sono gravi, ma è stato necessario il trasporto in ospedale. Per consegnarlo alle cure dei sanitari l’operaio, un egiziano di 46 anni, i Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare una classica manovra di imbragamento e attraverso la toboga riportarlo in superficie.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Vigili del Fuoco Milano