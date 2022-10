MILANO (ITALPRESS) – Poche centinaia di persone sono scese in piazza, questa sera in piazza Scala, davanti a Palazzo Marino sede del Comune, per manifestare per la pace fra Russia e Ucraina. L’iniziativa è stata indetta da Cgil, Acli e Anpi e ha preso parte, tra gli altri, anche Sinistra italiana. Manifestazioni simili sono in corso anche in altre città italiane come a Cagliari, dove è in programma una fiaccolata per la pace. (ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Sinistra Italiana Milano