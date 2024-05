MONZA (ITALPRESS) – Il Comune e la Protezione Civile stanno provvedendo a chiudere progressivamente i ponti sul Lambro a Monza in via precauzionale. Restano aperti, per garantire la circolazione (attraversamenti est-ovest), i ponti di viale Cavriga (dentro il parco, sulla direttrice Porta Monza-Villasanta) e via Monte Santo- Viale delle Industrie. Per ora restano aperti al traffico anche quelli di Via Boccaccio e D’Azeglio. Quando i ponti saranno chiusi verranno posate le barriere antiesondazione.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Monza