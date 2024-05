MILANO (ITALPRESS) – In via Bormio a Milano, i Vigili del Fuoco hanno effettuato il salvataggio di un uomo, bloccato in una baracca, tra le acque del fiume Lambro. Le operazioni sono state effettuate dalla squadra SAF applicando tecniche di soccorso fluviale. L’uomo è in buone condizioni.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano