Milano, La Russa “Serve un salto di qualità nella classe politica”

MILANO (ITALPRESS) - "A Milano c'è da fare un salto di qualità: chi ha ruoli professionali dedichi un po' di tempo alla politica. Ai miei tempi era più facile, però la separazione sempre più netta tra politica e impegni professionali provoca dei guasti nella gestione della vita cittadina e nazionale". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa a margine del XVI Forum Nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio in corso a Milano. "Quindi auspico che almeno i giovani per un periodo della loro vita sappiano conciliare l'impegno politico con quello professionale. La prima a trarne beneficio sarà Milano, che ne ha molto bisogno", ha aggiunto. xh7/trl/mca2