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Milano, La Russa “Per me Lupi ottimo candidato, ma no pregiudizi su altri”
PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) - "Lupi per me è un ottimo candidato sindaco, ma non ho mai espresso giudizi negativi sugli altri due. Uno lo conosco relativamente poco, ma me ne parlano tutti molto bene. L'altra, la Sardone, è una donna che conosco bene, che ha sicuramente una capacità di battaglia molto alta. Comunque vada siamo, con tutti e tre, in buone mani. Decidano bene a Roma". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante l'evento "Portofino Talks", parlando delle possibili candidature del centrodestra per le comunali di Milano. eb/xa8/sat/mca3