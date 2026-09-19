Centrodestra, La Russa “Sondaggi giusti saranno le elezioni”

PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) - "Questi sondaggi non è che li devo guardare tutti i giorni. Secondo me i sondaggi giusti saranno quelli del popolo italiano che si chiamano elezioni, non si chiamano sondaggi. E vedrete che in quella occasione il centrodestra non sarà secondo a nessuno". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell'evento Portofino Talks, commentando i sondaggi elettorali. xa8/sat/mca3