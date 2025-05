Milano, la Metro 5 celebra gli sciatori delle Fiamme Gialle

MILANO (ITALPRESS) - "Celebriamo i cento anni del Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle, abbiamo tantissimi atleti, una stazione che si presta a questo tipo di comunicazione mmersiva, un treno che circolerà per tre mesi sulla linea 5 con tutte le fotografie degli atleti che hanno vinto delle medaglie e delle manifestazioni sportive". Lo ha detto l'amministratore delegato di Metro 5, Serafino Lo Piano, a margine di un evento in occasione dell'inaugurazione della personalizzazione della Linea 5 della metropolitana di Milano realizzata in occasione del Centenario del "Gruppo Sciatori Fiamme Gialle". E ha aggiunto: "Quest'anno chiudiamo con più di 45 milioni di passeggeri e abbiamo sempre di più un ruolo nel turismo, negli eventi sportivi e nella mobilità. È una metropolitana all'avanguardia, in Italia e in Europa, grazie anche ai soci della Metro 5 che tutti i giorni contribuiscono a farla diventare un esempio a tutti i livelli. Vogliamo essere sempre di più uno strumento di attrazione per comunicare tutte le iniziative nella città di Milano, anche per i partner che vogliono renderle visibili a livello italiano ed europeo". eb/abr/gsl